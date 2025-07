手を動かしながら一歩ずつ学べる！『FigmaではじめるUXデザイン入門』小林秀彰・宮崎俊太郎著

たきコーポレーションは、長年の制作現場で培ったノウハウを活かし、手を動かしながらUXデザインの基本的な考え方から実践までを学べる『FigmaではじめるUXデザイン入門:アイデア発想から実践まで、デジタルプロダクト制作のためのワークブック』を2025年7月22日(火)に発売。

『FigmaではじめるUXデザイン入門』小林秀彰・宮崎俊太郎著

著者 : 小林秀彰・宮崎俊太郎

※宮崎俊太郎の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記

価格 : 3,520円(10%税込)

仕様 : A5判/320ページ

発行日 : 2025年7月22日(火)

ISBN : 978-4022520630

出版社 : 朝日新聞出版

たきコーポレーションは、長年の制作現場で培ったノウハウを活かし、手を動かしながらUXデザインの基本的な考え方から実践までを学べる『FigmaではじめるUXデザイン入門:アイデア発想から実践まで、デジタルプロダクト制作のためのワークブック』を2025年7月22日(火)に発売します。

【内容紹介 (本書で学べること)】

UXデザインの基本的な考え方から実践までを、手を動かしながら一歩ずつ学べるワークブックです。

これからUXデザインを学びはじめる学生や、実務で取り組むデザイナー、そしてプロダクト開発にかかわる企画・技術職の方など、ユーザー体験と向き合う立場にある多様な読者を想定しています。

UIの見た目を整えるだけではなく、課題の発見とアイデア発想、情報設計からUIデザインまでの一連の流れを、Figmaというデザインツールを用いて体験できるよう座学とワークをバランス良く組み込んだ以下の章で構成しています。

CHAPTER 1 UI / UXデザインとは何か?

CHAPTER 2 UXデザインのプロセス

CHAPTER 3 課題発見とコンセプト作成

CHAPTER 4 プロトタイピング

CHAPTER 5 Figmaの基本操作

CHAPTER 6 情報設計とワイヤーフレームの制作

CHAPTER 7 UIデザインを完成させる

CHAPTER 8 UIパターンとリファレンス

CHAPTER 9 これからのUXデザイン

【著者プロフィール】

・小林秀彰

UI/UXデザイナー、ディレクター。

金融、教育、IoT、エンタメなど多様な分野のプロジェクトに携わりながら、大学でUXデザインの教育にも取り組む。

グッドデザイン賞、広告電通賞など受賞。

株式会社たきコーポレーション UXデザイン制作カンパニー IDEAL所属。

京都精華大学非常勤講師、UX検定取得、人間中心設計専門家。

・宮崎俊太郎

Webデザイナーとして企業サイトの制作を経験後、アプリやWebサービスのUI開発ディレクションやコンテンツ企画を担当。

UXデザインの手法を取り入れ、教育にも取り組む。

グッドデザイン賞、JAA広告賞、広告電通賞など受賞。

株式会社たきコーポレーション UXデザイン制作カンパニー IDEAL所属。

京都精華大学非常勤講師、UX検定取得。

