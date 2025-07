国際モダンホスピタルショウ2025に出展！インターシステムズジャパン

インターシステムズジャパンは、パートナー企業6社とともに、2025年7月16日(水)〜18日(金)東京ビッグサイトで開催される国際モダンホスピタルショウ2025に出展します。

2025年は、「つながる医療、ひろがる価値 〜データが支える 地域と暮らし〜」をテーマに、医療データ活用、DXの促進をサポートするソリューションを展示する他、先進のお取り組みや市場を牽引されるリーダーの皆様による多くのプレゼンテーション、セミナーなどを行います。

出展概要は、以下の通りです。

【ブースプレゼンテーション】

会期中、さまざまなテーマで、市場を牽引される方々による先進の医療ITの動向、取り組み、ソリューションを紹介するプレゼンテーションを、毎日9回行います。

【インターシステムズソリューション展示】

■InterSystems HealthShare:

広域/多職種 EHR(Electronic Health Record)連携・利活用ソリューション

IRIS for Healthのテクノロジーを最大限に生かした広域/多職種での多目的なEHR利活用ニーズに対応します。

これまでのEHR連携とは異なり、単なる参照だけではなく、アラート通知、業務効率化、患者エンゲージメント、医療介入、さらにはすべてのデータを利用した高度な分析を可能にします。

InterSystems HealthShare

■InterSystems IRIS for Health:

医療用サービス基盤・アプリケーション開発プラットフォーム

世界で最も重要なデータを管理する医療アプリケーションの迅速な開発に特化して設計された、世界で初めてのそして唯一のデータプラットフォームです。

HL7 FHIR、OMOP共有データモデルなどグローバルでの標準規格をサポートし相互運用性を提供して、すべての医療データ利用を可能にします。

今回は、“FHIR to OMOP”マッピング機能をもつInterSystems OMOPソリューションを国内で初めて展示しています。

InterSystems IRIS for Health

■医療デバイスモニタリングソリューション

スマートポンプからのデータを、必要な形で電子カルテ、機器管理システム、その他の機器にリアルタイムに送信し、医療安全、業務の生産性の向上、医療従事者の働き方改革を支援します。

【パートナー企業によるソリューション展示】

・株式会社インテック

医療情報連携プラットフォーム

・キヤノンITSメディカル株式会社

大・中規模病院向け電子カルテシステム

HAPPY ACTIS

・株式会社コア・クリエイトシステム

病院向け電子カルテシステム カルテ Man・Go!

診療所向け電子カルテシステム カルテ Man・Go! for Clinic

・TIS株式会社

ヘルスケアパスポート

・TOPPANエッジ株式会社

入出荷システム

ボックス型RFIDリーダー

・デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

医療機関の変革を導く総合的な医療DXサービス

Hospital Managed Service/HospitalLake(TM)

上記の他、インターシステムズ技術を利用した、国内外での先進的な医療連携、医療データ活用を実現されるお客様事例や、日本で注目されている電子カルテ情報共有サービスへの取り組みなども紹介しています。

【国際モダンホスピタルショウ2025 および インターシステムズ展示ブース】

会場:東京ビッグサイト 西展示棟

会期:2025年7月16日(水)〜18日(金) 10:00〜17:00

インターシステムズブース:No. 070

