Nothing Phone(2a)が40％オフ 「Nothingサマーセール」は21日まで
英Nothing Technologyで現在、同社Webサイトで、スマートフォン「Nothing Phone(2a)」などが最大40％オフで購入できる「Nothingサマーセール」を開催している。期間は21日まで。
Nothingサマーセールでは、スマートフォン「Nothing Phone(2a)」、ワイヤレスイヤホン「Ear」、「Ear(a)」、「Ear(open)」、「CMF Buds Pro 2」、スマートウォッチ「CMF Watch Pro 2」が今回のセール対象商品となる。
「Nothing Phone(2a)12＋256GB」が通常価格5万5800円のところ40％オフの3万3480円、「Ear」は通常価格2万2800円のところ40％オフの1万3680円、「Ear(a)」が通常価格1万4800円のところ30％オフの1万360円、「Ear(open)」が通常価格2万4800円のところ40％オフの1万4880円、「CMF Buds Pro 2」が通常価格1万1000円のところ30％オフの7700円で購入できる。
左：Ear (a)、右：Ear
CMF Buds Pro 2
CMF Watch Pro 2
Nothing Phone(2a)