Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬8Ç¯±Û¤·¤ËÆÏ¤±¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ù¡¡ËÌ²¤¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤È¡È»ä¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÀ¤³¦
ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê26¡Ë¤¬7·î15Æü¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡ØÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤äº£ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÝ°ºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ä¹ßÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö25ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤«¤é»ÏÆ°¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëËÌ²¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¡¦¹â¶¶¥è¡¼¥³»á¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡£
ËÌ²¤¤ÎÃ»¤¤²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤Ù¤¯¡¢²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¡£»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹ßÀ¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ª¤«¤æ¤ò¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤·¤Æ10ÂÞ¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ØÈô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÎÁ¤ò¼ê²ÙÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤æ¤¬±ÕÂÎ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ¿¹Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Í½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥«¥ì¥ê¥¢¥Ñ¥¤¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¹¤éÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿º£¡¢ÌµÍý¤ËÀáÀ©¤·¤¿ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤»¤º¡¢È©¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿©ºà¤Ë¾¯¤·¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¸¥à¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤Ø¤Î°Õ¼±¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸÷¤â±Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È»ä¾®Àâ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÊõÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÝ°ºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ä¹ßÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö25ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤«¤é»ÏÆ°¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëËÌ²¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¡¦¹â¶¶¥è¡¼¥³»á¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡£
ËÌ²¤¤ÎÃ»¤¤²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤Ù¤¯¡¢²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¡£»£±Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹ßÀ¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ª¤«¤æ¤ò¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤·¤Æ10ÂÞ¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ØÈô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÎÁ¤ò¼ê²ÙÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤æ¤¬±ÕÂÎ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ¿¹Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Í½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥«¥ì¥ê¥¢¥Ñ¥¤¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¹¤éÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿º£¡¢ÌµÍý¤ËÀáÀ©¤·¤¿ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤»¤º¡¢È©¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿©ºà¤Ë¾¯¤·¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¸¥à¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤Ø¤Î°Õ¼±¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸÷¤â±Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È»ä¾®Àâ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÊõÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¥ ¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡ØÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ù¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡¢Ä¹ßÀ