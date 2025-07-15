ANA¡È°Å·¸õ¥À¥¤¥ä¡É¼«Æ°½¤Àµ¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ³«»Ï¡¡ºî¶È»þ´ÖºÇÂç7³ä¸º
Á´Æü¶õ¤Ï°Å·¸õ¤Ç¥À¥¤¥ä¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¤Î½¤Àµ°Æ¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Æü¶õ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î°Å·¸õ¤Ç¥À¥¤¥ä¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¤ëºÝ¡¢¼Ò°÷¤é¤¬¼êºî¶È¤Çµ¡ºà¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢À°È÷·×²è¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Î×»þ¥À¥¤¥ä¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî¶È¤Ë4»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¤Ç±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¤Î½¤Àµ°Æ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆüÎ©¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢º£·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ANA¡¦°æ¾å»ËÎ´»á
¡ÖÊØ¤ÎÈ¢¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬·ç¹ÒÊØ¤Ç¤¹¡£±©ÅÄÈ¯¤Î´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¹Ô¤¡¢¤³¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¹Ôµ¡¤¬´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤³¤³¤Ë¡ÊÊØ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ë¡×