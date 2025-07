『THE LAST OF US』ジョエルのフィギュアがホットトイズから登場！ペドロ・パスカルの表情を完全再現

PlayStationの人気ゲームを原作としたHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』よりペドロ・パスカル演じるジョエル・ミラーの1/6スケールフィギュアがホットトイズ「テレビ・マスターピース」シリーズに登場!

『THE LAST OF US』1/6スケールフィギュア ジョエル・ミラー

『THE LAST OF US』に登場するジョエル・ミラーを、全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規開発となる、演じるペドロ・パスカルの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。

& © 2025 Sony Interactive Entertainment and affiliates. The Last of Us is a trademark of Sony Interactive Entertainment.

自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。茶色のワックスジャケット、ブルーのデニムシャツ、濃紺のジーンズといった衣服は、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。

ジャケットは着脱できる。武器として、コンバットナイフ、リボルバー、アサルトライフルが付属。コンバットナイフとリボルバーは、ベルトについた鞘とホルスターに収納可能だ。

アサルトライフルは実際に弾倉を取り外しできるほか、伸縮式のストックや新規で開発したリアサイトなど、リアルに再現している。アクセサリーとして、ダクトテープで補修されたバックパック、懐中電灯、娘のサラから贈られた腕時計が付いてくるぞ。

多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまな印象深いシーンを演出可能だ。台座は、作品の世界観をイメージした特別仕様となっている。

発売2026年10月発売予定定価48,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:43,000円(税込)製品サイズ高さ約30cm可動ポイント30箇所付属品(武器)コンバットナイフ、リボルバー、アサルトライフル付属品(アクセサリー)バックパック、懐中電灯、腕時計、差し替え用ハンドパーツ(×5)、特製台座スペシャル機能眼球可動ギミック

ドラマ『THE LAST OF US』シーズン1〜2はU-NEXTで独占配信中。

