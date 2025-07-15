4µÄÀÊ¤ò15¿Í¤¬Áè¤¦¡Ä¡Èº®Àï¡Éºë¶ÌÁªµó¶è¡¡¸½¿¦¸õÊä¤Ï¿·¶½À¯ÅÞ¤«¤éµÄÀÊ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡Ú #Áªµó¶è¥Õ¥«¥Ü¥ê ¤¡Û
»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÅêÉ¼Á°¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ö´ØÅì¤ÎÁªµó¶è¥Õ¥«¥Ü¥ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦³ÆÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ïºë¶ÌÁªµó¶è¤Ç¤¹¡£¸½¿¦¤Î¸õÊä¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¿·¶½À¯ÅÞ¤«¤éµÄÀÊ¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
4µÄÀÊ¤ò¤á¤°¤ê¡¢15¿Í¤¬Áè¤¦º®Àï¤Îºë¶ÌÁªµó¶è¡£
½øÈ×¤Î¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤Ç¡¢°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¸ÅÀî½Ó¼£¸õÊä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¸ÅÀî½Ó¼£¸õÊä¡Ê62¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌîÅÞ¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì»þÅª¤Ê¸ºÀÇ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÀìÌç¤Ç¤¢¤ë°åÎÅ¤È²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÃÎ¸«¤ä¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Æ±¤¸¤¯°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤Î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦·§Ã«Íµ¿Í¸õÊä¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡·§Ã«Íµ¿Í¸õÊä¡Ê63¡Ë
¡ÖÁ´¤Æ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ÏÀ¸³è¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ïº£¤ÎÀ¯¸¢¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×
¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ä¡¢ÇÀ²È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¤½¤Î¸½¿¦¤ËÄ©¤ß¡¢ÅöÁª·÷Æâ¤Ø¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¹¾¸¶µ×Èþ»Ò¸õÊä¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¹¾¸¶µ×Èþ»Ò¸õÊä¡Ê54¡Ë
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢178Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹²Æ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
´ðÁÃ¹µ½ü³ÛÅù¤Î¹ç·×¤ò178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÅöÁª¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ÌðÁÒ¹îÉ×¸õÊä¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÌðÁÒ¹îÉ×¸õÊä¡Ê50¡Ë
¡Ö¸ºÀÇµëÉÕ¡¢Î¾Êý¤ä¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤â¤¦1¤Ä¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¡×
ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ä¡¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÅöÍîÀþ¾å¤Ç·ã¤·¤¯¶¥¤¤¹ç¤¦»²À¯ÅÞ¤ÎÂçÄÅÎÏ¸õÊä¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¡¡ÂçÄÅÎÏ¸õÊä¡Ê53¡Ë
¡Öº£¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÍ¥¶øÀ¯ºö¤ä¡¢²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¶¦»ºÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦°ËÆ£³Ù¸õÊä¡£
¶¦»ºÅÞ¡¡°ËÆ£³Ù¸õÊä¡Ê65¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤«¤éÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î´õË¾¤ò³«¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾ÃÈñÀÇ¤Î¶ÛµÞ¸ºÀÇ¤Ç¤¹¡×
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ä¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÎÅ¾´¹¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Â³¤¯¤Î¤¬¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Îºù°æÆà¡¹³¨¸õÊä¡£
Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢²ð¸îÊø²õ¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡ºù°æÆà¡¹³¨¸õÊä¡Ê50¡Ë
¡Ö²ð¸î½¾»ö¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤Ã¤ÈµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢²ð¸î¤Î¸½¾ì¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤òÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÎ¶Ìî¿¿Í³Èþ¸õÊä¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Î¶Ìî¿¿Í³Èþ¸õÊä¡Ê52¡Ë
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¡¢Ç¯´Ö6Ëü±ß¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¹â°æ´Ä¸õÊä¤Ï¡¢ÊÝ°é¡¦¶µ°é¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤ä¡¢Ã±¿È½÷À¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¡¹â°æ´Ä¸õÊä¡Ê54¡Ë
¡Ö½÷À¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë¡£Ã±¿È¤Î½÷À¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³¶¤òÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
NHKÅÞ¤Î»³ÅÄ¿®°ì¸õÊä¤Ï¡£
NHKÅÞ¡¡»³ÅÄ¿®°ì¸õÊä¡Ê54¡Ë
¡ÖNHKÅÞ¤ò¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎÉðÆ£¤«¤º»Ò¸õÊä¤Ï¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¡ÉðÆ£¤«¤º»Ò¸õÊä¡Ê43¡Ë
¡ÖÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¶µ°é¡¢»Ò°é¤Æ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ¤³¤Î¤Û¤«¡¢½ôÇÉ¤ÎÄÅÂ¼Âçºî¸õÊä¡Ê51¡Ë¡¢½ôÇÉ¤ÎÁý»³Í¥²Ö¸õÊä¡Ê42¡Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎÀÆÆ£²Å±Ñ¸õÊä¡Ê52¡Ë¡¢½ôÇÉ¤ÎÀÐÉÍÅ¯¿®¸õÊä¡Ê74¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£