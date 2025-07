あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店「3COINS」(スリーコインズ)に、TVアニメ「ポケットモンスター」がデザインされたグッズが登場!

現在放送中のTVアニメ「ポケットモンスター」に登場するキャプテンピカチュウ・マスカーニャ・アチゲータ・ウェルカモたちが描かれた雑貨がラインナップされます☆

3COINS TVアニメ「ポケットモンスター」グッズ

グッズ名・価格:

・トートBAG 1,100円(税込)

・刺繡ポーチ 880円(税込)

・エコBAG 1,100円(税込)

・レジャーシート 1,650円(税込)

・メモバッド 330円(税込)

・マスキングテープ(全2種類)各330円(税込)

・コンパクトミラー(全2種類)各330円(税込)

・腕時計(全2種類)各880円(税込)

・ハンカチタオル(全4種類)各660円(税込)

・バスタオル 1,650円(税込)

・ジップBAG 660円(税込)

・ミニジップBAG 550円(税込)

・メラミンコップ(全2種類)各550円(税込)

・メラミンプレート(全2種類)各550円(税込)

・ピンバッチ(全4種類)各330円(税込)

・ダイカットクッション 880円(税込)

・スリッパ(全2種類)各880円(税込)

・リフレクターキーホルダー 330円(税込)

・缶入りトートBAG 1,100円(税込)

・キャンバスポーチ 660円(税込)

・キャンバス巾着 550円(税込)

・シルバーポーチ 660円(税込)

・シルバー巾着 550円(税込)

・マグカップ 880円(税込)

・グラス 550円(税込)

・プラスティックBAG 330円(税込)

・3COINS 原宿本店・公式通販サイト「PAL CLOSET」限定》スツール収納 1,650円(税込)

発売日:2025年8月2日(土)

※発売日の8月2日(土)は事前抽選によるポケットモンスターグッズ売り場への入場制限が実施されます

購入制限:実店舗 1会計につき「各商品・各種2点まで」/公式通販サイト「PAL CLOSET」1会計につき「各商品・各種3点まで」

販売店舗:全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」

2025年夏、3COINSにポケモンのグッズが登場!

第1弾・第2弾に分かれて3COINSならではのデザインで展開されています。

第2弾グッズは、毎週金曜よる6時55分より、テレ東系にて放送中のTVアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちをデザインしたグッズです。

キャプテンピカチュウ・マスカーニャ・アチゲータ・ウェルカモたちが描かれたポーチやクリアファイル、ハンカチタオルなど日常使いに便利なグッズを展開。

今回発売される、TVアニメ「ポケットモンスター」デザイングッズの一部を紹介していきます☆

缶入りステッカー

価格:550円(税込)

様々なサイズやデザインのステッカーをアソートした「缶入りステッカー」

キャプテンピカチュウをプリントした缶に入っています。

付箋セット

価格:330円(税込)

シーンに合わせて使い分けできる、様々なタイプの「付箋セット」

携帯に便利なブックタイプなのも嬉しいポイントです。

クリアファイル

価格:330円(税込)

TVアニメ「ポケットモンスター」で活躍するポケモンたちをプリントした「クリアファイル」

フラップ付きでプリント類が飛び出しにくい、クリアファイルが3枚セットになっています。

半透明巾着

価格:各330円(税込)

種類:全2種類

ポケモンのロゴとモンスタボールをプリントした「半透明巾着」が2枚セットでラインナップ。

中身がほんのり透けて見える素材が使用されているので、仕分けや整理にも便利です。

缶入りトートBAG

価格:1,100円(税込)

ギフトなどにもおすすめな「缶入りトートバッグ」

キャプテンピカチュウをモノトーンで描いたトートバッグ入っています。

PVCポーチ

価格:330円(税込)

PVC素材を使用した、中身が確認しやすいポーチ。

ポーチにあしらわれたモンスタボールのチャームがアクセントになっています。

キャプテンピカチュウやマスカーニャ・アチゲータ・ウェルカモたちを描いた、普段使いしやすいグッズが盛りだくさん。

3COINSにて2025年8月2日より販売される、TVアニメ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

