Ì±´Ö»ÜÀß3¥«½ê¤¬¿·¤¿¤Ë¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½»þ¤Î½ë¤µÂÐºö¡¡¹áÀî¡¦Åì¤«¤¬¤ï»Ô
Åì¤«¤¬¤ï»ÔÌò½ê(»ñÎÁ)
¡¡Ç®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤°¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤äÄ®¤¬»ØÄê¤¹¤ë¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¡£Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï15Æü¡¢¿·¤¿¤ËÌ±´Ö»ÜÀß3¥«½ê¤ò»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ºー¥à¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¡Ë¡×¡Ö¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×»°ËÜ¾¾Å¹¡×¡Ö¹â¾¾¿®ÍÑ¶â¸Ë»°ËÜ¾¾»ÙÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ºー¥à¥¤¥ó¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ô¤ÎËÜÄ£¼Ë¤ä»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¡¢°úÅÄ¸øÌ±´Û¤ä¸òÎ®¥×¥é¥¶¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦»ÜÀß7¥«½ê¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì±´Ö¤«¤é¤â»ØÄê¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢6·î2Æü～16Æü¤ËÊç½¸¤·¡¢±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿3¥«½ê¤ò»ØÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¡¢¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢°ûÎÁ¿å¤Ï³Æ¼«¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â²¹¡¦Â¿¼¾¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÆü¤ÏÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£