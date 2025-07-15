東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【中国】
新築住宅販売価格（6月）10:30
結果　-0.27%　前回　-0.22%（前月比)

中古住宅販売価格（6月）10:30　
結果　-0.61%　-0.50%（前月比)

不動産投資（6月）11:00
結果　-11.2%
予想　-10.9%　前回　-10.7%（年初来・前年比）

実質GDP（ 第2四半期）11:00
結果　5.2%
予想　5.1%　前回　5.4%（前年比)

小売売上高（6月）11:00
結果　4.8%
予想　5.3%　前回　6.4%（前年比)

鉱工業生産指数（6月）11:00
結果　6.8%
予想　5.6%　前回　5.8%（前年比)

※要人発言やニュース
【日本】
18日に石破首相とベッセント米財務長官が会談の見通し（読売新聞）
赤沢再生相もベッセント氏と会う見通し

【米国】
エヌビディアCEOが16日に中国で説明会、9月から中国向けAIチップを発表へ
エヌビディアは中国で「H20」販売再開の許可が得られる見込み（BBG報道）

トランプ米大統領
メキシコ産トマト輸入の大半に17.09%の関税を課すと発表
4月に警告していた20.91%より若干低い。米国の輸入トマトは9割がメキシコ産

【ユーロ圏】
EUが総額720億ユーロの米国製品を対象とした対抗措置「第2弾」を検討（ポリティコ）
大部分は工業製品で総額657億ユーロ。最大項目は航空機で米国輸出品110億ユーロ