東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

新築住宅販売価格（6月）10:30

結果 -0.27% 前回 -0.22%（前月比)



中古住宅販売価格（6月）10:30

結果 -0.61% -0.50%（前月比)



不動産投資（6月）11:00

結果 -11.2%

予想 -10.9% 前回 -10.7%（年初来・前年比）



実質GDP（ 第2四半期）11:00

結果 5.2%

予想 5.1% 前回 5.4%（前年比)



小売売上高（6月）11:00

結果 4.8%

予想 5.3% 前回 6.4%（前年比)



鉱工業生産指数（6月）11:00

結果 6.8%

予想 5.6% 前回 5.8%（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

18日に石破首相とベッセント米財務長官が会談の見通し（読売新聞）

赤沢再生相もベッセント氏と会う見通し



【米国】

エヌビディアCEOが16日に中国で説明会、9月から中国向けAIチップを発表へ

エヌビディアは中国で「H20」販売再開の許可が得られる見込み（BBG報道）



トランプ米大統領

メキシコ産トマト輸入の大半に17.09%の関税を課すと発表

4月に警告していた20.91%より若干低い。米国の輸入トマトは9割がメキシコ産



【ユーロ圏】

EUが総額720億ユーロの米国製品を対象とした対抗措置「第2弾」を検討（ポリティコ）

大部分は工業製品で総額657億ユーロ。最大項目は航空機で米国輸出品110億ユーロ

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