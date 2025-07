回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに、食べログで点数3.72の高評価を獲得した、大阪の人気ラーメンブランド“鶏soba座銀”監修の「クリーミー鶏白湯ラーメン」が登場します!

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “鶏soba座銀”監修「クリーミー鶏白湯ラーメン」

価格:460円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間:2025年7月16日(水)〜8月3日(日)

販売予定総数:53万食 ※販売予定総数が完売次第終了

持ち帰り:不可

販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに100種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローのラーメン。

日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンを販売中です。

2025年7月16日からは、2020年より「食べログ ラーメン 百名店」に選出されている大阪の人気ラーメンブランド“鶏soba座銀”監修の「クリーミー鶏白湯ラーメン」が期間限定で登場。

“鶏soba座銀”の看板商品「鶏soba」は、まるでポタージュのようなクリーミーな口当たりの真っ白なスープが特長です。

今回監修された「クリーミー鶏白湯ラーメン」は、監修店のスープを再現するために、鶏白湯をベースに煮干しで旨みを重ねているのがポイント。

さらに、ペースト状にした鶏ミンチを加えることで、とろりとした質感や鶏の旨みを存分に感じられるように仕上げられています。

“鶏soba座銀”店舗情報

「麺’s room 神虎」や「鯛白湯らーめん 〇de▽」など話題の人気ラーメン店を次々に成功させている大阪に本拠地を置く銀の葡萄グループが手がけるラーメンブランド「鶏soba座銀」

「大切な人を連れて行きたい店」をコンセプトに、和をイメージした店内で、味とビジュアルにこだわったラーメンが提供されています。

看板メニューである「鶏soba」はまるでポタージュのようなクリーミーな口当たりで、真っ白なスープとこだわりのトッピングが映えて、写真を撮らずにはいられない美しさです。

5年連続「食べログ ラーメン 百名店」を獲得した“鶏soba座銀”監修の、とろりとした質感や鶏の旨みを存分に感じられるラーメン。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “鶏soba座銀”監修「クリーミー鶏白湯ラーメン」は、2025年7月16日より数量限定で販売開始です☆

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

※監修元で提供されるメニューとは異なります

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して味わうことができます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※写真はイメージです

