¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë¥àー¥ó¥Ð¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£µÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥àー¥ó¥Ð¥Ã¥È<8115.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ç¥àー¥ó¥Ð¥Ã¥È¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÍÎ»±¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÆü»±¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¡Ö¥µ¥Þー¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃËÀ¸þ¤±Æü»±¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤¿¤À¡¢Â¤â¤È¤Ç³ô²Á¤ÏµÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£µÆü¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ç¥àー¥ó¥Ð¥Ã¥È¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÍÎ»±¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÆü»±¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¡Ö¥µ¥Þー¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃËÀ¸þ¤±Æü»±¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤¿¤À¡¢Â¤â¤È¤Ç³ô²Á¤ÏµÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS