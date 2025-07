ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉・ジョナサン・夢庵・ステーキガストの「ラッキーセット」のカプセルトイに、「トミカ」と「シナモロール」が登場!

「トミカ」は限定デザインの「はたらくくるま」4種が、「シナモロール」は夏感満載のラメ入りチャーム全10種がラインナップされます☆

ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉・ジョナサン・夢庵・ステーキガスト「ラッキーセット」トミカ/シナモロール

実施期間:2025年7月17日(木)〜8月31日(日)なくなり次第終了

対象メニュー:「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー

※テイクアウト・宅配では、ブランドにより対象メニューやカプセルトイの付属有無が異なります

※税込200円の現金でも1回ガチャマシンを回すことができます

実施店舗:すかいらーく6ブランド(ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト)

すかいらーくレストランツが運営するガストなど6ブランドで、「ラッキーセット」のカプセルトイにタカラトミーのミニカー「トミカ」と、サンリオの「シナモロール」が登場!

対象は、各店舗の「おもちゃ付き」アイコンがついているメニューです☆

また、現金200円(税込)でも1回ガチャマシンが回せます。

※カプセルトイは3才以上を対象とした製品です。3才未満のお子さまは、必ず保護者と一緒に使用してください

※なくなり次第、別のおもちゃに切り替わります

※切り替わるおもちゃはお店によって異なります

※画像はイメージです

すかいらーく限定「はたらくくるまコレクション」(全4種)

大好評のトミカからは新たに限定デザインで「はたらくくるま」全4種が登場!

パトカーや消防車など実際に世の中で活躍するくるまと、すかいらーくグループで活躍するネコロボのコラボグッズです。

すかいらーく限定「シナモロールのチャーム」コレクション(全10種)

2025年サンリオキャラクター大賞2位の「シナモロール」が限定グッズとして新登場!

ラメ入りチャームは、夏感満載で「シナモロール」やお友だちの「カプチーノ」などが描かれたかわいいデザインです。

アクリルチャーム(全5種)

きらきらのラメ入り&夏感満載のデザインがかわいいアクリルチャーム。

ポップなミニチャームもキュートです☆

ラバーチャーム(全5種)

ポップなカラーがかわいいラバーチャームも5種類がラインナップ。

「カプチーノ」や「みるく」もいっしょに夏を満喫しています☆

ラッキーセット 対象メニュー:ガスト「ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー付き)」

価格:900円(税込)〜1,000円(税込)

取扱店舗:ガスト

ガストの人気メニュー「チーズINハンバーグ」のセットです。

定番メニューでガチャコインがゲットできます。

ラッキーセット 対象メニュー:バーミヤン「ラッキー中華セット」

価格:769円(税込)

取扱店舗:バーミヤン

中華料理が楽しめる「バーミヤン」では、「中華セット」が対象メニュー。

ラーメンや餃子、フライドポテトなど、子どもの好きな料理が詰まったセットです。

ラッキーセット 対象メニュー:夢庵「ラッキーミニねぎとろ丼御膳」

価格:879円(税込)

取扱店舗:夢庵

食べ応えのある「ラッキーミニねぎとろ丼御膳」!

おこさんから人気の高いメニューを一度に味わえます。

※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューです

※メニュー内容や価格は変更になる場合があります

※地域により販売価格が異なります

※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります

※画像はすべてイメージです

夏休みの外食におでかけして、「トミカ」と「シナモロール」の新作カプセルトイをゲット!

カプセルトイ「トミカ はたらくくるまコレクション」と「シナモロール ラメ入りアクリルチャーム/ラバーチャーム」は、2025年7月17日(木)より、ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉・ジョナサン・夢庵・ステーキガストの6ブランドにて登場します。

