ÀîÃ«³¨²»¡¢Îø°¦¤¬»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¶Ê¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä½ª¤ï¤é¤»¤Ë¤¤¤¯»þ¤â¡×
¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀîÃ«³¨²»¡Ê36¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ë¥Ð¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤¬»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤«¤é¡ÖÎø¤·¤Æ¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÀîÃ«¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡£¥¬¥¯¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¡ÖÍ½Ãû¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀîÃ«¤Ï¡ÖÍ½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¶Ê¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MEGUMI¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡£¤Ç¤âÆ¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡¡
ÀîÃ«¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»Ä¹ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£