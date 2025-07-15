ÃÎ¿Í½÷À¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¡¡»Ô¿¦°÷¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×°ìÉô¤ÎÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡ËÌ¶å½£»Ô
ÃÎ¿Í½÷À¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¶å½£»Ô¿¦°÷¤Î30ºÐ¤ÎÃË¤¬15Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¿¦°÷¤ÎÍ½ÅÂöÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í½ÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î20Âå¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À¤ò²¡¤·ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¾å¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁêÃÌ¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Í½ÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂ¾¤Îµï½»¼Ô¤¬¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¸¼´Ø¤Î¸°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½»µï¿¯Æþ¤ÎÍÆµ¿¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ÎÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£