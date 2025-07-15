¡ÚÅ·µ¤¡ÛÂæÉ÷5¹æ¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¡¡Á´¹ñÅª¤ËÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡Ä´ØÅì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Íë±«¤â
15Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
ÂæÉ÷5¹æ¤Ï¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¤Ì¤±¤Æ²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬Â³¤¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¸á¸å¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¥¶¡¼¥¶¡¼¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â»±¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÍ½ÁÛ24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
¡Ê16ÆüÄ«¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¡Ë
´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡¡150¥ß¥ê
¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÆüËÜ¤Ï°ú¤Â³¤À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
À²¤ì¤ëÀ¾ÆüËÜ¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡£ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¡¡¡¡31¡î¡Ê+3¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡28¡î¡Ê+1¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡32¡î¡Ê-4¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡30¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡33¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Âçºå¡¡¡¡36¡î¡Ê+2¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡36¡î¡Ê+5¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡32¡î¡Ê+3¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡31¡î¡Ê+3¡Ë
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£À¾ÆüËÜ
15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆÃ¤Ë17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£19Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ»¥ËÚ¤Ï20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£18Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤ÏÆüº¹¤·¤ÈÌÔ½ë¤¬Éü³è¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£