『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』(発売中)より、誌面カットが公開された。

『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』

『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』

爽香は、1994年東京都生まれ。高身長グラマラスボディが売りの彼女は、DVD『密着爽香』(竹書房)が発売中。活動の詳細は、インスタInstagram(@1125syk)やX(@1125syk)で発信している。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。「高身長グラマー」が放つド迫力のエロス。Gカップのバスト、長い手足、丸いヒップ…全てが圧倒的なカットを収録。引き画でも一目で分かるグラマラスな美体から覗く、手で豊満バストを隠す様子から、白ワンピースからこぼれる谷間、グラビアン魂らしい緊縛シーンから目隠しまで、長期連載の醍醐味を詰め込んだ作品に仕上がっている。

『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 爽香「Gカップのド迫力エロボディ」』

好評発売中

提供:週刊SPA!編集部 撮影:中山雅文 ヘアメイク:哘 絵美子 スタイリング:八杉直美

販売リンク:https://amzn.to/3GjIANc

The post 爽香、高身長グラマラスボディ披露 デジタル写真集「Gカップのド迫力エロボディ」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.