ACIDMANが、8月15日に中国・上海にて初のワンマンライブを開催することを発表した。 2025年6月に初出演した<STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025 in 杭州>で中国のファンに熱烈な歓迎を受け、急遽開催が決定したとのこと。会場は上海市のライブハウスMODERN SKY LAB。また、中国向けのSNSのオフィシャルアカウントもスタートした。 なおACIDMANは、現在全国ツアー<This is ACIDMAN 2025>を開催中で、7年振り7度目となる日本武道館にて10月26日にツアーファイナルを迎える。 ◾️<ACIDMAN LIVE in 上海>公演日:2025年8月15日(金)時間:20:00 開演会場:MODERN SKY LAB(上海市虹口区瑞虹路188号 瑞虹天地月亮湾3階)チケット:全席 320元※チケット発売は7月15日(月)12:00〜詳細はACIDMANオフィシャルサイトにて▼中国向けのSNSのオフィシャルアカウントもスタート紅小書(RED):https://www.xiaohongshu.com/user/profile/684d562a000000001b0236a8微博(Weibo):https://weibo.com/acidmanofficial ■<ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”>※終了公演は割愛2025年7月12日(土)北海道:Zepp Sapporo2025年7月18日(金)埼玉:ウェスタ川越2025年10月26日(日)東京:日本武道館特設サイト:http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/チケット}日本武道館公演以外一般発売中 関連リンク◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN オフィシャルX◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル◆ACIDMAN オフィシャルTikTok

