元SKE48・高柳明音が、1stシングル「O.A.!! Summer Tune☆」のジャケット写写真と配信日を解禁した。 2024年に芸能活動15周年を迎え、周年記念として初めて自身で作詞した楽曲「星、流れる夜に君を想う」をリリースした高柳だが、今年の春には本格的にアーティスト活動の始動を宣言。そんな彼女の1stシングルの詳細が解禁された。 「O.A.!! Summer Tune☆」とタイトルからすでに楽しそうな雰囲気が伝わってくるが、ジャケ写も彼女らしさ満点のカラフルでポップな仕上がりとなっている。「ラジオ」がテーマの爽やかな夏曲で、前作に続いて彼女自身が作詞を手掛ける。自身の冠ラジオが2025年に10周年目を迎え、ドラマや舞台でラジオパーソナリティ役を務めた経験もあるなど、ラジオと縁深い彼女だからこそ書ける歌詞に注目してほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️高柳明音 コメント高柳明音、音楽プロジェクト本格的に始動!ということで私もワクワクドキドキしております。この度リリースする「O.A!!Summer Tune ☆」は、超ポップな夏曲! この曲の歌詞や物語の舞台は【ラジオ】。 今年私がパーソナリティを務めるラジオ番組が10周年を迎え、ラジオのドラマやラジオの舞台に出演したりと、私の人生はラジオとの強い縁を感じています。 なので、ラジオと夏を掛け合わせた「O.A.!!Summer Tune ☆ 」が生まれました! 1番はパーソナリティ目線、2番はリスナー目線の歌詞にも是非、注目してください! 今年の夏は、この曲が「世界に届け」という気持ちでお届けできたらいいなと思います! ◆ ◆ ◆

The post 高柳明音、“ラジオがテーマの爽やか夏曲”1stシングル「O.A.!! Summer Tune☆」ジャケ写+配信日発表 first appeared on BARKS.