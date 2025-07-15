¹âÌøÌÀ²»¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁÖ¤ä¤«²Æ¶Ê¡É1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖO.A.!! Summer Tune¡ù¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¡ÜÇÛ¿®ÆüÈ¯É½
¸µSKE48¡¦¹âÌøÌÀ²»¤¬¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖO.A.!! Summer Tune¡ù¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¼Ì¿¿¤ÈÇÛ¿®Æü¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«¿È¤Çºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀ±¡¢Î®¤ì¤ëÌë¤Ë·¯¤òÁÛ¤¦¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¹âÌø¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î»ÏÆ°¤òÀë¸À¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖO.A.!! Summer Tune¡ù¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¼Ì¤âÈà½÷¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¶Ê¤Ç¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤ÆÈà½÷¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¼«¿È¤Î´§¥é¥¸¥ª¤¬2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ìò¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤È±ï¿¼¤¤Èà½÷¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ◾️¹âÌøÌÀ²» ¥³¥á¥ó¥È¹âÌøÌÀ²»¡¢²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖO.A!!Summer Tune ¡ù¡×¤Ï¡¢Ä¶¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Æ¶Ê¡ª ¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤äÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ú¥é¥¸¥ª¡Û¡£ º£Ç¯»ä¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¥é¥¸¥ª¤È¤Î¶¯¤¤±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤È²Æ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖO.A.!!Summer Tune ¡ù ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª 1ÈÖ¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÌÜÀþ¡¢2ÈÖ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼ÌÜÀþ¤Î²Î»ì¤Ë¤âÀ§Èó¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
The post ¹âÌøÌÀ²»¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁÖ¤ä¤«²Æ¶Ê¡É1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖO.A.!! Summer Tune¡ù¡×¥¸¥ã¥±¼Ì¡ÜÇÛ¿®ÆüÈ¯É½ first appeared on BARKS.