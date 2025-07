群馬出身・在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス<山人音楽祭2025>が、9月20日(土)および21日(日)の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催される。同フェスの出演アーティストが最終発表となった。 今回発表されたのはSKA FREAKS、高木ブー、NakamuraEmi、04 Limited Sazabys、FOMARE (※出演日順/五十音順)の5組。これにより全34組の出演アーティストが出揃ったかたちとなる。 山人音楽祭は今年、記念すべき10年目の開催を迎える。チケットはチケットぴあ、イープラス、ローソンチケットの各プレイガイドで発売中。すでに販売終了となっている券種もあるので詳細はオフィシャルサイトにてご確認を。 ■G-FREAK FACTORY主宰<山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜>9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定 ▼9/20(土)出演者Age Factory / ENTH / かりゆし58 / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / 上州弾語組合 / SKA FREAKS / 高木ブー / DJダイノジ(大谷) / 10-FEET / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank […]

