¥È¥é¥Ù¥í¥«¡¢¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë
¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¤ò¡¢7·î14Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦·§ËÜ¡¦²Æì/ÆáÇÆ¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ÈÂçºå/´ØÀ¾¡Á¥°¥¢¥àÀþ¡¢Ê¡²¬¡ÁÀ¶½£Àþ¤Î5Ï©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï7·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¦¥Ú¥Ê¥ó¡¦¥³¥¿¥¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¡¦¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤Î10Ï©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï7·î21Æü¤Þ¤Ç¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢8Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍ½Ìó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë1Ëü±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òËèÆüÀèÃå5Ëç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¤Ç¤Ï3Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍ½Ìó¤Ç1,200±ß¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ç¤Ï5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍ½Ìó¤Ç2,000±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¯¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò200Ëç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£