ガシャポン「ミニチュア阪神甲子園球場2025年夏」が7月第5週に登場サイレン音や応援歌のサウンドギミックを搭載
【ミニチュア阪神甲子園球場2025年夏】 7月第5週より発売予定 価格：1回500円
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バンダイは、カプセルトイ「ミニチュア阪神甲子園球場2025年夏」を7月第5週より発売する。価格は1回500円。
本商品は「阪神甲子園球場」をミニチュア化し、サウンドギミックを搭載したものも収録されている。ミニチュア本体裏側のボタンを押すとサイレンと応援曲が流れる。収録曲は「アフリカンシンフォニー」、「サウスポー」、「ルパン三世のテーマ」となっている。
また、立体チャーム3種も収録され、こちらは音声なしとなっている。
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サイレン音源提供：阪国電機株式会社
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