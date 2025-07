【ミニチュア阪神甲子園球場2025年夏】 7月第5週より発売予定 価格:1回500円

バンダイは、カプセルトイ「ミニチュア阪神甲子園球場2025年夏」を7月第5週より発売する。価格は1回500円。

本商品は「阪神甲子園球場」をミニチュア化し、サウンドギミックを搭載したものも収録されている。ミニチュア本体裏側のボタンを押すとサイレンと応援曲が流れる。収録曲は「アフリカンシンフォニー」、「サウスポー」、「ルパン三世のテーマ」となっている。

また、立体チャーム3種も収録され、こちらは音声なしとなっている。

