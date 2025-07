2024年6月にポケモンと地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命された長崎県。

そのデンリュウと長崎県島原の湧水を使用したお茶菓子として100年以上愛され続けている「チェリー豆」がコラボレーションした「デンリュウのうまカレー豆」が発売されています☆

長崎県 ながさき未来応援ポケモン「デンリュウのうまカレー豆」

価格:540円(税込)

発売日:2025年7月14日(月)

販売店舗:藤田チェリー豆本店、すみやかもめ市場店、すみやアミュプラザ店、グラバー園売店、長崎県物産館、島原城本丸売店、雲仙やらやら、道の駅ひまわり ほか

販売元:株式会社藤田チェリー豆総本店

“ながさき未来応援ポケモン”「デンリュウ」と、100年以上愛され続ける長崎の名産品「チェリー豆」がコラボレーションした「デンリュウのうまカレー豆」が誕生!

デンリュウのしっぽの輝く光を連想させる灯台と、雲仙普賢岳などの山々をイメージした絵柄のパッケージで登場しています。

そら豆のサクッ、カリッと軽い食感とマイルドなカレー味が後引く美味しさをお楽しみいただける豆菓子です☆

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

ながさき未来応援ポケモンとして活躍している「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高いポケモンです。

また、子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ているのも特徴。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高いことから「ながさき未来応援ポケモン」に選ばれました。

長崎県島原の湧水を使用したお茶菓子として100年以上愛され続けている「チェリー豆」とコラボレーションした豆菓子。

長崎県内の各店舗にて販売されている「デンリュウのうまカレー豆」の紹介でした☆

