4Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÃæÆü¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÀèÈ¯¡×¤È¡Ö¼ç¼´¡×¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤¬µå±ãÁ°¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ë
4ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿ºÙÀî¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤¬¡¢Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï7·î13Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ç±äÄ¹10²ó¤ÎËö¡¢3-2¤È¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬·àÅª¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç9Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤éÏ¢¾¡¤¬¡Ö4¡×¤Ë¿¤Ó¡¢¤Þ¤À5°Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢3°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.5¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÙÀîÀ®Ìé¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡ªµð¿ÍÀï9²óÆó»à¤«¤éÊü¤Ã¤¿µ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¢£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤ë
¡¡Ï¢¾¡¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÀèÈ¯¡×¤È¡Ö¼ç¼´¡×¤Î´èÄ¥¤ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1ÅÀÌÜ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
9Æü¡Ê¿å¡Ëvs.µð¿Í¡§¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¡5²ó1¼ºÅÀ
11Æü¡Ê¶â¡Ëvs.¹Åç¡§¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼¡¡6²ó2/3 1¼ºÅÀ
12Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs.¹Åç¡§ÂçÌîÍºÂç¡¡9²ó1¼ºÅÀ¡¡¢¨´°Åê¾¡Íø
13Æü¡ÊÆü¡Ëvs.¹Åç¡§¾¾ÍÕµ®Âç¡¡7²ó2¼ºÅÀ
¡¡ÂçÌî¤·¤«¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢4¿Í¤È¤â2¼ºÅÀ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£9Æü¤Î¹â¶¶¹¨¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏÊýµå¾ì¡ÊÊ¡Åç¡¦¤¢¤Å¤Þµå¾ì¡Ë¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£¤«¤Ä±«Å·ÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢5²ó100µå¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¸òÂå¤ÏÂÅÅö¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¾¾»³¿¸Ìé¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÄË¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤¤¯Ãæ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£´°àú¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤ëÅêµå¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£
¢£¼çË¤¡¦ºÙÀî¤ÎÂç³èÌö¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÅ¬±þ
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤ÏºÙÀîÀ®Ìé¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬¹¥Ä´¤À¡£
¡¡ºÙÀî¤ÏÏ¢¾¡ÃæÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.375¡Ê16ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢9Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¡£12Æü¤È13Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½é²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÄ´»Ò¤¬¾å¾º¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆÀÅÀ¸»¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â4ÈÖ¤ËºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤â7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ²÷²»¤¬¶Á¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢ºÙÀî¤ò¸åÊý»Ù±ç¡£13Æü¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÏºÙÀî·É±ó¤Î¤¢¤È¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¡£
¡¡³«ËëÅö½é¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¼åÅÀ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÆüËÜÌîµå¤ËÅ¬±þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢7·î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·î´ÖÂÇÎ¨¤â3³ä¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï15Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ó°ÌÆÈÁöÃæ¤Îºå¿À¤ÈÀï¤¦¡£Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥ä¥Þ¾ì¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ê3Ï¢Àï¤ÇÎµ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]