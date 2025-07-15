¾å¾ì´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ýÌó671Ëü±ß¡¡²áµî20Ç¯¤ÇºÇ¹â¡¡ºòÇ¯ÅÙ
ºòÇ¯ÅÙ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¡¢¤ª¤è¤½671Ëü±ß¤È¡¢²áµî20Ç¯¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¾å¾ì´ë¶È¤ª¤è¤½3800¼Ò¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡¢671Ëü1000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî20Ç¯¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ19Ëü7000±ßÁý¤¨¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤±¿¶È¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Á´¶È³¦¤ÇÍ£°ì¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤éÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬Áý²Ã¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Ï¡¢75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¦±¿¶È¡×¤Ç¡¢13.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁý²Ã¤Î645Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤¿Íºà³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËµëÍ¿¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ÉÉÔ°ÂºàÎÁ¤â¤¢¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¥à¡¼¥É¤¬°à½Ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£