µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¡ÈSnow ManÆâ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¡É¸ì¤ë¡Ö²þ³×¡¢µ¯¤³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¼¥¹¥×¥ê¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µÜ´Ü¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSnow Man¤Ã¤Æ¡¢·è¤á»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÃËµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬²¿¤«¤ò¤ª¤´¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤ò·è¤á¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤Ë1²ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²þ³×¡¢µ¯¤³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
µÜ´Ü¼«¿È¤Ï¡ÖÂç¤¤¤³Û¤Î¤È¤¤À¤±¾¡¤Ä¡Ê¡á»ÙÊ§¤¦¡Ë¡×¤½¤¦¡£°ìÊý¡¢Éé¤±¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê32ºÐ¡Ë¤È¤«Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤ï¤¡¡ÁÊ§¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¼¥¹¥×¥ê¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µÜ´Ü¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSnow Man¤Ã¤Æ¡¢·è¤á»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÃËµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬²¿¤«¤ò¤ª¤´¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤ò·è¤á¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤Ë1²ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²þ³×¡¢µ¯¤³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
µÜ´Ü¼«¿È¤Ï¡ÖÂç¤¤¤³Û¤Î¤È¤¤À¤±¾¡¤Ä¡Ê¡á»ÙÊ§¤¦¡Ë¡×¤½¤¦¡£°ìÊý¡¢Éé¤±¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê32ºÐ¡Ë¤È¤«Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤ï¤¡¡ÁÊ§¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£