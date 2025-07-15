ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡µÞÈ¿È¯¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹ñ¸þ¤±H20¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤Ø
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡µÞÈ¿È¯¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹ñ¸þ¤±H20¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤Ø
Åìµþ»þ´Ö11:03¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡44819.00¡Ê+127.00¡¡+0.28%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡6334.25¡Ê+23.25¡¡+0.37%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡23164.00¡Ê+128.50¡¡+0.56%¡Ë
¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¡ÖH20¡×¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ëµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ÊÆ³ô¤ÏµÞÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ»þ´Ö11:03¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡44819.00¡Ê+127.00¡¡+0.28%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡6334.25¡Ê+23.25¡¡+0.37%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡23164.00¡Ê+128.50¡¡+0.56%¡Ë
¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¡ÖH20¡×¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ëµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ÊÆ³ô¤ÏµÞÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£