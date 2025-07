7月11〜13日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目を迎えた映画『国宝』が、週末金土日動員40万5000人、興収6億200万円を記録し、公開3週目から4週連続で首位をキープ。累計では動員398万人、興収56億円を突破した。2位は、ジェームズ・ガン監督がデヴィッド・コレンスウェットを主演に迎えて新たな活躍を描いた『スーパーマン』が、初週金土日動員22万5000人、興収3億7100万円をあげ初登場。

3位は、公開6週目を迎えた『リロ&スティッチ』が、週末金土日動員12万4000人、興収1億6600万円をあげ、先週から同順位をキープ。累計では動員202万人、興収28億円を突破している。4位は、公開3週目を迎えた『F1/エフワン』が、週末金土日動員11万2000人、興収1億9800万円をあげランクイン。累計では動員78万人、興収13億円を超えた。5位は、公開5週目の『ドールハウス』が、週末金土日動員10万9000人、興収1億3900万円を記録してランクイン。累計では動員106万人、興収14億円を突破。6位は、先週5位スタートだったが『ババンババンバンバンパイア』が順位を1つ下げた。7位には、公開9週目となる『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』がランクイン。累計では動員325万人、興収50億円超え。その他、9位に世界的人気のキッズアニメを映画館で上映する企画第3弾『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター2025』が初登場。10位には、先週圏外だった『KING OF PRISM -Your Endless Call- みーんなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』がランキングに返り咲いた。7月11〜13日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『国宝』第2位:『スーパーマン』第3位:『リロ&スティッチ』第4位:『F1/エフワン』第5位:『ドールハウス』第6位:『ババンババンバンバンパイア』第7位:『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』第8位:『フロントライン』第9位:『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター2025』第10位:『KING OF PRISM -Your Endless Call- みーんなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』