東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」内オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ワールドグルメ&スイーツフェスタ」を開催。

ヨーロッパやアメリカ、アジア各国の料理を堪能できる夏の贅沢ランチブッフェが3日間限定で実施されます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ワールドグルメ&スイーツフェスタ

料金:大人 6,200円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,900円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,900円(税・サ込)

One Harmony会員 大人 5,900円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,700円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,800円(税・サ込)

プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 大人 5,600円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,600円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,700円(税・サ込)

※ソフトドリンクバー付

※3歳以下無料

開催期間:2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)

開催時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30の各2時間制

開催場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

予約・問合せ:

レストラン予約:047-711-2427(受付時間 10:00〜18:00)

公式サイトからの予約:https://bit.ly/2Uc10ng

ランチブッフェ内容(一部抜粋)

パフォーマンスキッチン・ローストビーフ グレービーソース・西洋わさび(イギリス)・ガーデンバーベキュー(アメリカ)・バターチキンカレーと焼き立てナン(インド)ブッフェメニュー・シュバイネ・ハクセ(ドイツ)・カルボナード・フラマンド(ベルギー)・ヤンニョムチキン(韓国)・スズキのプロヴァンス風(フランス)・フォー(ベトナム)・海老のチリソース炒め(中国)・ロミロミサーモン(ハワイ)・ガンバス・コシーダス(スペイン)・インサラータ・カプレーゼ(イタリア)・海老雲丹水晶寄せ・カレイ昆布締め・素麺・ニューヨークチーズケーキ オレンジ添え(アメリカ)・パンナコッタとノンアルコールジュレ(イタリア)・紅茶とレモンのムース(フランス) など約60種類

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階にあるオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ワールドグルメ&スイーツフェスタ」を8月の3連休限定で開催。

暑い夏でも食欲をそそる、世界各国のメニューを取り揃えたランチブッフェです。

ガーデンバーベキュー

ゲストの目の前で料理を仕上げるパフォーマンスキッチンでは、イギリス伝統のグレービーソースで味わう「ローストビーフ」に加え、五感で楽しむグリル料理の「ガーデンバーベキュー(アメリカ)」、

バターチキンカレーと焼き立てナン

焼き立てのナンを添えた「バターチキンカレー(インド)」が提供されます。

ブッフェテーブルには、柔らかく煮込んだ豚肉をオーブンでじっくりと焼き上げたドイツ・バイエルン地方の名物料理「シュバイネ・ハクセ」や、牛肉のビール煮「カルボナード・フラマンド(ベルギー)」「ヤンニョムチキン(韓国)」などスタミナ満点の肉料理が用意されます。

ロミロミサーモン

ほかにも「ヴィシソワーズスープ(フランス)」や「ロミロミサーモン(ハワイ)」

海老雲丹水晶寄せ

「海老雲丹水晶寄せ(日本)」など涼を感じる料理や、

ニューヨークチーズケーキ オレンジ添え

「ニューヨークチーズケーキ(アメリカ)」「パンナコッタ(イタリア)」などのスイーツを加えた約60種類のメニューが並びます。

バラエティに富んだグルメ&スイーツとともに世界を巡る贅沢なひとときが、心ゆくまで堪能できる3日間。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」にて2025年8月9日より3日間にわたり開催される「ワールドグルメ&スイーツフェスタ」の紹介でした☆

