Googleの次期フラッグシップ機「Pixel 10」シリーズについては、すでにさまざまなリーク情報が報じられています。今回新たに、本体のカラーバリエーションと内蔵ストレージに関する噂が伝えられました。

↑Mike Mareen/Adobe Stockより。

Android関連のニュースサイトDroidLifeによると、Pixel 10シリーズの販売代理店データを確認したとして、以下のようなカラーバリエーションが用意されているとのことです。

Pixel 10:Obsidian(黒)/Frost(白)/Indigo(青)/Lemongrass(黄緑) Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL:Obsidian(黒)/Porcelain(白)/Moonstone(灰)/Jade(緑) Pixel 10 Pro Fold:Moonstone(灰)/Jade(緑)

また、それぞれのモデルに用意されるストレージ容量は以下の通りとされています。



Pixel 10:128GB / 256GB Pixel 10 Pro:128GB / 256GB / 512GB / 1TB Pixel 10 Pro XL:256GB / 512GB / 1TB Pixel 10 Pro Fold:256GB / 512GB / 1TB

一部のモデルでは、特定のカラーにのみ特定のストレージ構成が組み合わされる可能性があるようです。たとえば、JadeカラーのPixel 10 Pro / XLは256GBモデルのみに限定され、JadeのPixel 10 Pro Foldには1TBモデルが用意されず、PorcelainやMoonstoneカラーのPixel 10 Pro XLは1TBが選べないという具合です。

Pixel 10シリーズは、2025年8月から10月にかけての発表および発売が予想されています。もしも自分の好みのカラーと希望するストレージ容量の組み合わせが存在しない場合は、購入時に少し悩むかもしれません。

Source:Droidlife

via:Android Authority

