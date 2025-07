TUBEが、40周年を記念したコラボレーションアルバム『TUBE×』に収録する、FRUITS ZIPPERとのコラボ曲「ファミリー・サマー・バケーション」のパフォーマンス映像が、TBS系『CDTVライブ!ライブ!』にて2025年7月7日に初オンエアされたのを受け、期間限定で特別公開されることを決定した。 ◆TUBE×FRUITS ZIPPER 動画 「ファミリー・サマー・バケーション」は、夏休み直前の父と娘のやり取りを描いた、どこか気恥ずかしくも微笑ましいストーリーが魅力のサマーアンセムだという。TUBE感あふれるサウンドとFRUITS ZIPPERのキュートでフレッシュなボーカルにダンスも加わり、7月2日に配信リリースされると、早くもTikTokを中心に話題になり、世代を超えた“夏の新定番ソング”として注目を集めているとのことだ。 映像は8月11日18時59分まで、期間限定での公開される。見逃した人も、もう一度観たい人も、この機会にぜひチェックしてほしい。 ◾️「ファミリー・サマー・バケーション」配信中:https://tube.lnk.to/1fWovd ◾️40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』2025年8月6日(水)リリース予約・購入:https://tube.lnk.to/CADPm5 ◆収録曲 01. 真夏のじゅもん TUBE × DA PUMP 02. ロマンス・イン・ザ・サン TUBE × 広瀬香美 03. No Shark No Surf - 夏地獄 - TUBE × 聖飢魔 04. ファミリー・サマー・バケーション TUBE × FRUITS ZIPPER 05. Once Upon a Time in Love TUBE × THE ALFEE 06. AHH SUMMER DAY TUBE × 梅田サイファー × LITTLE from KICK […]

