【Infinite Trad Fullsize T Trans Amber】(東京都 ブラックコーヒー 44歳) お久しぶりです!457、711、1065、1765に載せて頂いたものです。日課として毎日このコーナーを大変楽しみにしております、今回もよろしくお願い致します! さて、昨年末にG社のレスポールを購入し、あとは大本命のF社カスタムショップのテレキャスターを5〜10年後に買ったらギター買うのはやめようとうっすら心に決めていました。 が、趣味のデジマート検索(通称:パトロール)を行っていたところ、とんでもない子を発見。追跡を開始。Infiniteって前から気になってたぞ、しかもテレやん。どうやらこの子は池袋のKサワ楽器にいるらしい、そして現場に行ったらなんといつもお世話になっている店員さんがオーダーしていたと発覚、詳しくスペック調べたらめちゃくちゃ木材豪華やん。 柾目の5Aローステッドフレイムメイプルネック、真っ黒なエボニー指板、1ピーススワンプアッシュバック、4Aキルトメイプルトップなんですって!某大食いタレントばりに「木材の宝石箱や〜」とつぶやきました。 と、最初は豪華な木材に目が行きがちでしたが、実際に手にとってみると木工技術の素晴らしさに感動。 ボディとネックの「小菊ロジック」といわれるジョイント方法や、美しいヒールコンター加工、指板とネックの独自接着、ヘッドのペグが一段落とし込まれていたり、ボディの裏側にブラス(真鍮)のブロックが埋め込まれていたり……こだわりの技術やアイデアがてんこ盛りでとってもディープな沼へようこそ。 まず、生鳴りがすごいのです。フレットサイドの仕上げが素晴らしい極太ネックから出る生音はデカくて太くてキラキラと星が輝きます。もちろんアンプを通した音は言わずもがな、テレらしいトゥワンギーな音がたまらない、ガンガン弾くぞ〜。 この素晴らしい子はその日のうちに家に連れて帰りました。帰り道の心境ですか?もちろん背徳感はありましたよ、いつものアレです。GAS患者のやつ。でも、この子は誰にも奪われたくなかったんですもん。いつも光に照らして角度を変えながら杢目ガン見してますよ、クンクンとラッカーの香り嗅いでますよ、当たり前ですよね? あ、またこのギターを[俺の楽器・私の愛機]に投稿したら鳥丸編集長はなんてコメントしてくれるのかしら?なんてこともウキウキになって考えちゃいました。エレキギター万歳、人生って楽しい! ◆ ◆ ◆ やべえ一本を手にしましたね。日本人のアイディアと丁寧さが存分に発揮されたブランドですから、世界レベルで究極と言えるヤツ。「いい音しかしません」という顔つき。内面からも滲み出てくるイケメンの気配。小菊というのは宮大工の技だそうですが、そもそも釘や接着剤なども使わずに神社仏閣といった建造物を作っちゃう職人の木組みですから、この日本人が生み出した知恵と技を結集させれば、今までに成し得なかった領域へシフトアップしちゃうでしょ。素人ながら接地面積が増えることが悪いわけはないって思えちゃう。指板の凹凸も凄いよね。ジョイントもインサートナットが埋め込まれていて、一切の妥協なし。Infiniteにはこの技術をアコギに転用して欲しい。そしたらブラックコーヒーさん、買ってレビューを投稿してね。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

