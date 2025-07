◆May J.、シースルードレスで素肌披露

【モデルプレス=2025/07/15】歌手のMay J.が14日、自身のInstagramを更新。6年前に購入したH&Mのドレスを着用した写真を公開し、反響が寄せられている。May J.は「Feels like a bride in this dress」と花嫁のような気分であることを英語で表現し、緑豊かな自然を背景にした写真を公開。「6年前に買ったH&Mのドレス、また最近お気に入り」と長年愛用しているドレスであることを明かしている。

投稿では白いシースルードレスに身を包んだ姿を披露し、素肌が透けて見えるエレガントなスタイリングを見せている。自然光の中でドレスの美しさが際立つ写真となっている。この投稿に、ファンからは「H&M?!プチプラに見えない」「美しすぎる」「綺麗」「高級なドレスのようです」「ドレスが似合いすぎる」「デザインの透け感が素敵」「透明感が美しい」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】