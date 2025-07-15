¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

°¦ÃÎ¸©¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤ê¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É3Âæ¤¬¤«¤é¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤ê¤Î»°¹¥¥¤¥ó¥¿ーÉÕ¶á¤Ç¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿½÷À­¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤È¼Ö1Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡£¤½¤Î¤¦¤Á1Âæ¤«¤é¿Í¤¬Ã¦½ÐÉÔÇ½¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾èÍÑ¼Ö¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¸åÈø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£