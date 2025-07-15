Éã¿ÆË½¹Ô»à¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯µá·º¡¡50ºÐÃË¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ
¡¡·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇºòÇ¯12·î¡¢Æ±µï¤¹¤ëÉã¿Æ¡áÅö»þ¡Ê77¡Ë¡á¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¤ÇÌµ¿¦¤ÎÀÖºäÏÂÇîÈï¹ð¡Ê50¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬15Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¡Ê¹â¶¶Àµ¹¬ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°ìÊýÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Éã¿Æ¤¬ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ä¤³¤¯Â³¤±¤¿¤È¤·¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÄÇ¦¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î25Æü¡¢¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤Î¹¥Çî¤µ¤ó¤ÎÊ¢¤ò½³¤ê¡¢ËÀ¾õ¤Î·ò¹¯´ï¶ñ¤ÇÆ¬Éô¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Â¿È¯ÀÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£