みずいろで彩る♡ハローキティの限定グッズが渋谷に登場！

今年の夏は、ハローキティが爽やかな“みずいろ”に染まって登場♡株式会社マリモクラフトは、渋谷サクラステージ内「キャラコレ」にて『みずいろ ハローキティ ポップアップストア』を2025年7月17日(木)~8月6日(水)まで開催します。癒される淡い水色をまとった限定グッズがずらりと並び、見ているだけで気分が上がるラインナップ♪さらに、移動販売やオンライン販売もあり、どこにいても楽しめるチャンスです。

みずいろキティが渋谷に♡ポップアップストア開催

「みずいろ ハローキティ ポップアップストア」は、渋谷サクラステージ3階の「キャラコレ」で期間限定オープン。

開催期間は2025年7月17日(木)から8月6日(水)まで、毎日10:00~21:00で営業予定です。

イベント限定アイテムとして、メガネケース(2,860円)、ヘアバンド(1,738円)、サンカクミニポーチ(各638円)、イニシャルアクリルキーホルダー(各605円)、フレークシール(715円)などが登場。

水色を基調にした大人可愛いキティちゃんが、あなたの毎日にそっと寄り添います♡

長濱ねるが魅せる“今”の美しさ。インスタ配信も決定!

移動販売&オンラインでもゲット可能♪

期間中の7月25日(金)・26日(土)には、ミントグリーンの可愛いワーゲンバス「Chara★Van(キャラヴァン)」が渋谷サクラサイド3F「にぎわいSTAGE」に登場し、一部商品の移動販売を実施します(13:00~20:00)。

さらに、マリモクラフトオンラインショップでは同期間(7月17日10:00~8月6日23:59)での販売もスタート。

遠方にお住まいの方や、混雑を避けたい方にも嬉しい選択肢です♪※数量限定・売り切れ次第終了なのでお早めに!

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661147

淡いみずいろに癒されて♡今だけの限定グッズを手に入れて

夏のときめきを届けてくれる『みずいろ ハローキティ ポップアップストア』は、見逃せない期間限定イベント♡

優しいみずいろに包まれたハローキティのアイテムは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

渋谷に訪れる方はもちろん、オンラインでも手軽にゲットできるこの機会に、ぜひチェックしてみてくださいね。

可愛いだけじゃない、癒しと実用性を兼ね備えたキティグッズで、夏の毎日をもっとハッピーに♪