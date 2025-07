ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はステンドグラス風デザインで、ほんのり目隠しにもなる、ベルメゾン「ムーミン」UVカット機能付き窓貼りシートを紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」UVカット機能付き窓貼りシート

価格:6,490円(税込)

サイズ:約92×90cm×2枚

UVカット率:約99%

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※複層(ペア)ガラス、網入りガラス、防犯ガラス他、特殊なガラスにはガラスが熱割れする可能性が高まるため使用できません

※室内側(貼面)凹凸ガラスには使用できません

「ムーミン」たちのシルエットに、ダイヤ柄を組み合せた、ベルメゾンのUVカット機能付き窓貼りシート。

ステンドグラス風のカラフルなデザインで、窓辺を明るく彩りながら、ちょっとした目隠しになるシートです☆

UVカット機能も付いているので、外からの視線だけでなく紫外線からもガード。

霧吹きで窓を濡らすだけで、簡単に貼り付けできます!

ステンドグラス風の「ムーミン」デザインで、目隠ししながら紫外線もカット。

「ムーミン」UVカット機能付き窓貼りシートは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

