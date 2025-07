ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」作品に登場するキャラクターたちをデザインした「リバーシブルまな板」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」リバーシブルまな板

価格:1,980円(税込)

サイズ:幅約36、奥行約21、厚み約0.5cm

耐熱温度:90℃

食器洗浄機:使用可

塩素系漂白剤:使用可

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

両面とも使える、「ムーミンママ」と「リトルミイ」と一緒にお料理が楽しめるまな板!

5cm刻みのスケール付きで何かと便利です。

裏面はいろいろな表情がかわいい「リトルミイ」の総柄デザイン☆

両面ともフルーツ柄があしらわれた、さわやかな雰囲気でキッチンが明るくなります。

リバーシブルで使えるので、魚用と肉用など使い分けられて便利!

さらに、薄くて大きさも手ごろなので、さっと取り出して使いやすいサイズ感もうれしいポイント。

両端に穴が付いているので、引っ掛けて収納できます。

もちろん、立てかけて収納していてもおしゃれ!

「ムーミンママ」が使っていそうな、温かみのあるキッチンにぴったりの「ムーミン」デザインのキッチンツール。

今回紹介したリバーシブルまな板は、かわいいだけでなく食洗機の使用も可能で、機能性もばっちりです☆

料理が楽しくなる、「ムーミンママ」と「リトルミイ」がかわいいリバーシブルまな板。

「ムーミン」リバーシブルまな板は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

