スシローの看板商品である「まぐろを、その道一筋のプロ集団「八洲水産」が厳選した「年に一度の別格まぐろ祭」を開催。

「天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ」は、すし職人お墨付きのメニューです!

スシロー「年に一度の別格まぐろ祭」

期間:2025年7月16日(水)〜8月3日(日)

販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りを実施していません

スシローが鮪一筋のプロ集団「八洲水産」とタッグを組み、厳選された鮪を提供する「年に一度の別格まぐろ祭」を期間限定で開催!

鮪にとことんこだわるスシローが年に一度、“別格”のうまい鮪を提供するべくネタを厳選しています。

タッグを組む八洲水産は、高級すし店にも卸している、鮪業界で知らない人はいない老舗鮪問屋です!

一番の目玉商品は、3名のすし職人お墨付きの「天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ」

旨みの“天然本鮪”と甘みの“インド鮪”の味比べが楽しめます。

また、柔らかな食感と旨みを楽しめる、びん長まぐろを大切りにした「厳選 大切りびん長まぐろ」を税込110円〜で提供。

天然本鮪のねぎとろを有明海産の一番摘み海苔と国産わさびで味わえる「厳選 天然本鮪ねぎとろ手巻」も、期間限定で登場します!

また、フェア期間中は、全商品ネタの旨さを引き出す“赤しゃり”で提供。

こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に、砂糖と北海道産のてんさい糖※を加えて、さらにまろやかな仕上がりに☆

酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てる味わいです。

鮪一筋のプロ集団「八洲水産」が厳選した鮪と“赤しゃり”の組み合わせを、スシローで楽しめます!

※てんさい糖は、砂糖の内の約30%使用

天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ

販売予定総数:63万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:1,200円(税込)〜

盛り合わせ内容:

上段左から、天然インド鮪の大とろ、中とろ、煮切り醤油漬け赤身包み

下段左から、天然本鮪の大とろ、中とろ、赤身

「年に一度の別格まぐろ祭」一番の目玉商品「天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ」は、3名のすし職人お墨付き。

「大阪京橋 すし処 広川」「銀座 鮨 さえ喜」「銀座 鮨 門わき」のすし職人が実際に試食した、お墨付きを出しています!

“鮪の王様”本鮪は、濃厚な味に加え、旨みのある脂のりの良い天然の本鮪を厳選。

本鮪にも引けを取らないインド鮪は、鮮やかな身色、上品な旨みと脂の甘みが特長の天然インド鮪を厳選しました。

旨みの“天然本鮪”と甘みの“インド鮪”、2つの鮪の味比べができるメニューです☆

※「銀座 鮨 さえ喜」は正式には「喜」の異体字を使用します

厳選 大切りびん長まぐろ

販売予定総数:581万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:110円(税込)〜

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

「年に一度の別格まぐろ祭」の期間中、柔らかな食感と旨みを楽しめる、びん長まぐろを使った「厳選 大切りびん長まぐろ」を税込110円〜提供。

大切りにしたびん長まぐろの美味しさを楽しめます!

厳選 天然本鮪ねぎとろ手巻

販売予定総数:40万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:360円(税込)〜

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※お持ち帰り対象外

「厳選 天然本鮪ねぎとろ手巻」は、有明海産の一番摘み海苔を使用。

海苔と国産わさびで、天然本鮪のねぎとろを味わえます☆

厳選 天然本鮪大とろ

販売予定総数:40万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:360円(税込)〜

厳選された天然本鮪の大とろも登場。

贅沢に味わえる1皿です!

厳選 天然本鮪中とろ

販売予定総数:156万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:180円(税込)〜

厳選された天然本鮪の中とろは、お手頃価格で用意。

天然本鮪の美味しさをさまざまな形で味わえます☆

厳選 天然本鮪赤身

販売予定総数:196万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:180円(税込)〜

厳選した天然本鮪は、赤身を使ったメニューも用意。

赤身の美味しさを堪能できます!

厳選 天然めばち鮪

販売予定総数:357万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:120円(税込)〜

「年に一度の別格まぐろ祭」には、天然本鮪のほかに天然めばち鮪も登場。

本鮪よりもリーズナブルに楽しめます☆

厳選 めばちねぎまぐろ軍艦

販売予定総数:214万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:120円(税込)〜

めばち鮪を使った軍艦巻き。

この期間しか食べられないメニューです!

厳選 漬け天然めばち鮪

販売予定総数:92万食 ※販売予定総数が完売次第終了

価格:150円(税込)〜

天然めばち鮪は、漬けにしたメニューもラインナップ。

漬けにすることで、味わい深くなっています☆

プロ集団が厳選した鮪を楽しめる、年に一度のフェア。

スシローの「年に一度の別格まぐろ祭」は、2025年7月16日より開催です!

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※お持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※写真はイメージです

