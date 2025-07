記事のポイント 家具や生活雑貨ブランドが過剰在庫処分と顧客需要に応え、リセール市場への参入を加速させている。 テクノロジーとマーケットプレイスの活用が進み、企業は回収率向上と効率的な在庫管理を実現している。 消費者の価値観変化により中古家具が「第一の選択肢」となり、リセール市場全体が成長している。

過去1年間で、より多くの家具および生活雑貨ブランドがリセール事業に参入している。この動きは、いい買い物を求める顧客の需要と、返品品や過剰在庫を処分する機会が後押ししている。

米リセール市場は拡大、家具分野も成長

マーケットプレイスとアルゴリズムが後押し

テクノロジーが中古販売を変える

消費者が牽引する家具リセール需要

中古品の「状態」が鍵に

B2Bリコマースマーケットプレイスを運営するBストック(B-Stock)は、過剰在庫や返品品を他ブランドにオンラインオークションで販売しているが、2024年の家具ブランドによる販売ユニット数は前年より85%増加した。Amazonやターゲット(Target)のような小売大手が過剰家具や返品品を売却するほか、Bストックはアシュリー(Ashley)、ワールドマーケット(World Market)、コーラー(Kohler)、GEなどの家具・生活雑貨ブランドとも提携している。CEOのマーカス・シェン氏は、カテゴリ内のより多くのブランドが「倉庫で眠らせるより、ゼロ以上の収益を上げたい」と考え、Bストックを活用し始めていると語った。「営業チームは家具分野により多くの時間を割いており、パイプラインの増加も見えている」とシェン氏は述べる。「私は家具の専門家ではないが、当社にアプローチしてくるブランドを次第に認識できるようになっており、これは確実に何かが起こっていることを意味する」。イーマーケター(EMarketer)は、米国のリセール市場が昨年837億5000万ドル(約13兆1600億円)に達し、2027年には約916億ドル(約14兆4000億円)に成長すると予測している。特に家具・ホームグッズ分野は成長が著しい。Bストックによれば、家具カテゴリにおける新規購入者数は2023年比で30%増加した。レンタル家具会社のコート(Cort)も、過去6カ月間でアウトレットプラットフォームへのトラフィックが43%増加、ユニークビジター数は47%増加している。購入者視点では、中古品は新品より低価格で関税関連の上乗せ料金がないため魅力的である。その結果、エステートセール(遺品整理販売)やチェアリッシュ(Chairish)などのオンラインマーケットプレイスでの関税不要ヴィンテージ品の検索が急増している。一方ブランドにとっては、倉庫に眠る過剰在庫を処分できる点がリセール市場参入のメリットである。イケアでさえ、商品のリセール方法を増やしている。同社は「Buy Back」プログラムを提供し、再販売可能な中古品を持ち込むとストアクレジットを付与している。米国サステナビリティ責任者のマルティ・ディーツ氏によると、このプログラムはヒューストンとブルックリンを除く米国全店舗で利用可能だ。顧客は中古家具を持ち込むことでイケアのギフトカードを受け取り、その後商品は2023年に開始したオンラインマーケットプレイスや店舗内の「As-Is」セクションで販売される。昨年、これらのチャネルで合計700万点が販売されたという。イケアは「Buy Back」の具体的な利用回数を公表していないが、対象商品数は昨年の2700品目から3000品目超に増加した。「中古品は常に人気があった」とディーツ氏は述べる。「スリフトストア(古着・中古店)は昔から存在し、イケアはその『お得を探す楽しみ』という欲求を活用している」。この市場で変わりつつあるのは、価値や価格を算出するテクノロジーの進化である。Bストックは2008年創業だが、現在はアルゴリズムを用い、ブランドが回収率(販売で得られる元小売価格の割合)を高められるよう支援している。シェン氏は、こうした洞察がブランドのリセール市場参入を後押ししていると語る。「以前は電話一本で取引していた。トラックの運転手が取りに来て、いわゆる投げ売り価格で処分していた」とシェン氏は言う。「今は市場の動向や適正価格を理解するためのテクノロジーがあり、旧来の清算モデルから脱却する動きが進んでいる」。過剰在庫や返品品でBストックのモデルを長年活用してきた企業のひとつがウェイフェア(Wayfair)である。同社はこのプラットフォームの利用開始以来10年以上で販売量が138%増加。ある四半期には、事前のベースラインと比較して最大59%の回収率を記録したこともあるという。平均すると、オークションで小売価格の最大40%が回収可能で、さらに倉庫スペースの確保という利点もある。「ソファやセクショナルソファは場所を取る。在庫が動きにくい場合、財務的に最適な判断は在庫を動かすことだ」とシェン氏は言う。「SKUの問題やシーズン要因であれ、家具は1平方フィートあたりのコストが高く、移動させる方が運営上適切な場合が多い。」シェン氏によれば、今年Bストックで販売される家具の価格は需要増に伴い実際に上昇しているという。直感に反するようだが、オークションの買い手が「新品よりも中古品を求める消費者が増加」していると認識しているためだ。「新品が高騰するなら、既に米国内にある中古品の方がはるかに安く手に入るだろう。この認識がブランドや小売業者の中古価格上昇につながっている」。リセールを行うブランドでは、消費者需要の増加が顕著である。リベル(Rebel)創業者のエミリー・ホージー氏は、同社が3月に「Home」チャネルを開始して以来、キッチン家電と調理器具が最大かつもっとも売れるカテゴリになったと語る。同社は以前リベルストーク(Rebelstork)という名称だったが、3月にリブランドし、ベビー用品以外のカテゴリも扱うようになった。売上高は非公開だが、ブランドから返品品を買い取りたい企業や、オープンボックス商品を購入することに抵抗がない顧客双方から「大幅な成長」を見ているという。「返品コマースは、賢く持続可能な買い物を求める消費者にとって第一の選択肢になりつつある」とホージー氏は語った。レンタル家具会社コート(Cort)のCOOであるポーラ・ニューウェル氏は、今年の好調要因として「宝探し感覚」ではなく、消費者がより意図的に中古家具を探すようになったことを挙げる。同社はGoogleトレンドで「preowned sofa(中古ソファ)」の検索が過去1カ月で9000%以上増加していることを確認している。コートは、清潔で品質の高い中古家具を迅速かつ簡単に手に入れられることを強調するマーケティングを強化。TikTok、インスタグラム、ピンタレスト向けの短尺動画や、アフィリエイト、検索連動型広告、プログラマティック広告も増やしている。「中古品が家庭で第一の選択肢になりつつある。物価高の影響もあるが、消費者が『価値』の見方を変えている」とニューウェル氏は米Modern Retailに語った。「彼らは単に空間を埋める家具ではなく、自分の生活に合わせて変化できる家具を求めている」。ニューウェル氏は、顧客からもっとも多いフィードバックとして「これが中古品だとは思えない」という声を挙げる。理由は、コートの在庫がホームステージングや企業オフィス、モデルルームにリースされていたものであり、再販前に専門的なクリーニングとメンテナンスが施されるためだ。これはFacebookマーケットプレイスのような、より非公式な市場では必ずしも保証されない。「小売業者にとって、リセールの機会は単なる中古販売に留まらない」と同氏は語る。「このマインドセットが広がるなかで、我々は提供する商品だけでなく、その耐用年数についても再考する必要がある」。[原文: Why the secondhand furniture business is booming for brands in 2025 Melissa Daniels(翻訳・編集:島田涼平)