¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤¹¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÖÅª³Î¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¸µ¡î-£õ£ô£å¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥¡£ÎëÌÚ¤Ï¾ëÅÄ¤ò¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤È¤Îµ÷Î¥¤Î½Ì¤áÊý¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÈÖÁÈ½é¶¦±é¤ÎºÝ¤Ë°¦ÁÛÎÉ¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤â¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¥¹¥´¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¾ëÅÄ¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¼ãÄÐ¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£µ÷Î¥´¶¤Ï¶á¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢Åª³Î¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤²¡¼¤Ê¡ª¡×¤È¼ãÄÐ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¾ëÅÄÍ¥¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£