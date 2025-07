Come Away With Me -20th Anniversary Edition (帯付)/ノラ・ジョーンズ

ローソンエンタテインメントは、ノラ・ジョーンズのジャズ名盤4作品をHMV限定の帯付きアナログ盤で発売する。予約受付は開始しており、発売日は7月28日。「Come Away With Me -20th Anniversary Edition」、「Feels Like Home」、「The Fall」、「Featuring Norah Jones」の4作品で、価格は各6,490円。

取り扱い店舗は、ECのHMV&BOOKS onlineと、HMV record shop 渋谷/新宿ALTA/コピス吉祥寺/心斎橋。

昨年10月に、「HMV record shop 渋谷 10周年企画」として発売し、人気だったジャズ名盤のHMV限定帯付き仕様レコードの第2弾。前回好評だったCome Away With Me、Feels Like Homeの再販売2作品と、新たにThe Fall、Featuring Norah Jonesの2作品を加えた4作品。なお、ノラ・ジョーンズは今年9月に来日が決まっている。

Come Away With Me -20th Anniversary Editionは、発売後20カ国でチャート1位を獲得し、これまでに約3,000万枚のセールスを記録。グラミー賞ではアルバム・オブ・ザ・イヤー、レコード・オブ・ザ・イヤーを含む8部門を受賞し、「史上最高のデビュー作のひとつ」と絶賛された2002年のデビューアルバム。

Feels Like Home (帯付)/ノラ・ジョーンズ

Feels Like Home は、デビュー作から2年振りのリリースとなった2ndアルバム。前作に続きアリフ・マーディンが共同プロデュース、ドリー・パートン、ザ・バンドのリヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン等が参加している。

The Fall (帯付)/ノラ・ジョーンズ

The Fallは、2007年のツアー後、2年をかけて殆どの曲を自身で書きあげた4枚目スタジオ・アルバム。プロデューサーはジャクワイア・キングで、新しいバンド・メンバーをフィーチャー、リアン・アダムス、ウィル・シェフ、ジェシー・ハリスと共同ソングライティング。

Featuring Norah Jones (帯付)/ノラ・ジョーンズ

Featuring Norah Jonesは、フー・ファイターズ、Qティップ、ベル&セバスチャン、レイ・チャールズ、ハービー・ハンコック等々、ノラ・ジョーンズがこれまでジャンルを越えたアーチスト達と共演した楽曲を一堂に集めたコラボ楽曲集。ノラ・ジョーンズ本人が選曲している。