【PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション 3製品追加販売】 9月9日～順次発売予定 価格： PlayStation 5 デジタル・エディション 79,980円 DualSense ワイヤレスコントローラー 11,980円 PlayStation Portal リモートプレーヤー 37,980円

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」より「PlayStation 5 デジタル・エディション」、「DualSense ワイヤレスコントローラー」、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」を数量限定で9月9日から順次追加販売する。予約受付は7月23日から順次開始される。

　「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」は、初代「プレイステーション」の発売から30年を記念し2024年11月21日に発売されたPS5と周辺機器の特別モデル。

「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」

価格：79,980円

　プレイステーション誕生30周年を記念した特別バージョンのPS5 デジタル・エディション。セットに同梱された限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラーとともにゲームを楽しめる。

「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」

価格：11,980円

　初代「プレイステーション」の“あの”配色が施されたPS5コントローラー。

「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」

価格：37,980円

　初代「プレイステーション」の思い出を彷彿させるデザインを採用した限定のPlayStation Portal リモートプレーヤー。

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