プレステ30周年記念モデル「PS5 デジタル・エディション」など3製品が9月9日より順次追加販売決定予約受付は7月23日から順次開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」より「PlayStation 5 デジタル・エディション」、「DualSense ワイヤレスコントローラー」、「PlayStation Portal リモートプレーヤー」を数量限定で9月9日から順次追加販売する。予約受付は7月23日から順次開始される。
「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」は、初代「プレイステーション」の発売から30年を記念し2024年11月21日に発売されたPS5と周辺機器の特別モデル。
「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」
価格：79,980円
プレイステーション誕生30周年を記念した特別バージョンのPS5 デジタル・エディション。セットに同梱された限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラーとともにゲームを楽しめる。
「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：11,980円
初代「プレイステーション」の“あの”配色が施されたPS5コントローラー。
「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：37,980円
初代「プレイステーション」の思い出を彷彿させるデザインを採用した限定のPlayStation Portal リモートプレーヤー。
PS5R デジタル・エディション、DualSenseR ワイヤレスコントローラー、PS Portalの“30周年アニバーサリー リミテッドエディション”が数量限定で9月9日（火）から順次追加販売！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) July 14, 2025
7月23日（水）から順次予約受付開始！
公式サイトはこちら⇒ https://t.co/aLXvVwhVkZ pic.twitter.com/eeiqbcERof
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.