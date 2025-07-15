¡ã¤Î¤¾¤¸«¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡©¡×´Æ»ëÊÊ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëËÖÈ¯¡ªÈèÊÀ¤¹¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤ËÆ±¾ð¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥ß¥Î¥À¥µ¥Û¡¢40Âå¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¥Þ¥³¥È¡¢40Âå¡Ë¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤¦¤Á¤ÎÎÙ¤Ë¥³¥Ð¥ä¥·¤µ¤ó°ì²È¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ð¥ä¥·¤µ¤ó¡Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢70Âå¡Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¡Ê40Âå¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬¸¼´ØÀè¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢Ìµ¸À¤Ç¤¸¤Ã¤È»ä¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÊç¤ê¡¢»ä¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·ú¤Æ¤ë¤È·è°Õ¡£¶È¼Ò¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÎÙ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¡¢¤ªÎÙ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¼Õºá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²Û»ÒÀÞ¤ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤È´ñ¹Ô¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é½»Ì±¤è¤ê¶ì¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢ÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤¾¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íè·î¤Ë¤Ç¤â¤½¤Á¤é¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤»¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÎÙ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¹ÔÆ°¤Ï°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿¼¤¯Æ±¾ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¤¬Â³¤¯¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
½µËö¡¢¤ªÎÙ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¼Õºá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²Û»ÒÀÞ¤ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤È´ñ¹Ô¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é½»Ì±¤è¤ê¶ì¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢ÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤¾¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íè·î¤Ë¤Ç¤â¤½¤Á¤é¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤»¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÎÙ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¹ÔÆ°¤Ï°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿¼¤¯Æ±¾ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¤¬Â³¤¯¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»