¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÂ£¤êÊª¹ðÇò¡¡°¦¾Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö²¿Ëü¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡×
Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡Ê77¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÃ´Åö»þ¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¾×·â¤ÎÉÊ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎµÈÅÄ¾ÈÈþ¡Ê74¡Ë¤È¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£Äá¸÷¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö°ìÈÖ¤«¤Ê¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤ä¤»¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥í¥«¥Þ¥¥ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÉÔÌû²÷¤Ê¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤ËÅö»þÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°¦¾Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¨¥í¥«¥Þ¥¥ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÁ´Éô¥«¥Þ¥¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Åö»þ¡¢¶É¤ËÂðÇÛ¤µ¤ì¤¿Êª¤òÀâÌÀ¡£µÈÅÄ¤¬¡ÖÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¡Ø¥í¥Ð¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤³¤í¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó»³¤Û¤ÉÁ÷¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ç¡£¤¹¤´¤¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤¿¡£Éå¤ë¤·¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄá¸÷¤Ï¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÍñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤è¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¶É¤Î¡Ë´ù¤Î²¼¤ËËº¤ì¤Æ¡¢¶õ¤±¤¿¤é¡¢²¿Ëü¤È¤¤¤¦¥«¥Þ¥¥ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤È¥ª¥Á¤â¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬²¿¤«Í·¤Ö¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È´Ø·¸À¤ò¼¨¤¹¤È¡¢µÈÅÄ¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£