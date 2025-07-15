Ãæ¹ñ¡¢±§Ãè²ßÊªÁ¥¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÀ®¸ù
Ãæ¹ñ¡¢±§Ãè²ßÊªÁ¥¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÀ®¸ù
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÊ¸¾»7·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ï15Æü¸áÁ°5»þ34Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æ±6»þ34Ê¬¡Ë¡¢±§Ãè²ßÊªÁ¥¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬7¹æÍÚ10¡×¤ò³¤Æî¾Ê¤ÎÊ¸¾»±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Ìó10Ê¬¸å¡¢¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ÆÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÆþ¤ê¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬½çÄ´¤ËºîÆ°¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢µ°Æ»¾å¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÍ¿Í±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊÛ¸ø¼¼¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÅ·½®9¹æ¡×¤Ï±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ÃÌ×ÉÊ¤È¿ä¿ÊºÞ¡¢¼Â¸³ÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±¿ÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢4²óÌÜ¤ÎÊäµëÇ¤Ì³¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹À¬¥·¥ê¡¼¥º¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¤³¤ì¤Ç584²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£