ÅÚ²°ÂÀË±¡¡µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸«ÊÖ¤ê½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö½÷²¦ÍÍ¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö³¨¤Î¤è¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡ÖºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º2nd Vol.2¡Ø #¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡ÙPIA LIVE STREAM¤Ç¤Îºë¶Ì¸ø±é¤ÎÇÛ¿®¤â1»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¹ðÃÎ¡£¡Öº£²ó¤â¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Î°á¾Ø¤ò¡¡²¦ÈÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¡È¸«ÊÖ¤ê»Ñ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î´¶³Ð¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Ï¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤µ¤ó¤Î¡Ø¤´µ¤À¡Ù¤ò¿Í¾ð¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤µ¤óËÜ¿Í¤â¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤µ¤ó¤¬²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁè¤¤¤Ïµ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤¿¤¯¤ÆÈá¤·¤¤²ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ç¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÁ°È¾¤Î¥é¥¹¥È¤ò¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¯¤Æµ¤¹â¤¤¥É¥ì¥¹¤¬²¿ÅÙ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤½÷²¦ÍÍ¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²¦ÈÞ¤Î¥É¥ì¥¹¹âµ®¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö³¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö²£´é¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£