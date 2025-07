C・ロナウドら所属のアル・ナスル、新監督はジェズス氏に決定！…5月までアル・ヒラルを指揮

アル・ナスルは14日、ジョルジェ・ジェズス氏が新監督に就任することを発表した。データサイト『transfermarkt』によると、契約期間は2026年6月30日までの1年間となっているようだ。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやセネガル代表FWサディオ・マネ、クロアチア代表MFマルセロ・ブロゾヴィッチらスター選手を擁するアル・ナスルは、昨シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグで首位アル・イテハドと「13」ポイント差の3位に終わり、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)では準決勝敗退。すると、シーズン終了後にはステファノ・ピオリ前監督(現:フィオレンティーナ)の解任を発表した。

