¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡ÛÅöºÐ¥»¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê2²¯Ä¶¤¨¡ª¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð
¡¡7·î15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»Ô¾ì¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬³«Ëë¡£ÅöºÐÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å¾ìÈÖ¹æ301ÈÖ¡¦¥ª¥ó¥Ç¥£¥Ê¥É¥Ð¥¤¤Î2025¡Ê²´¡Ë¤¬2²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û1ºÐÇÏ¥»¥ê155²¯±ßÄ¶¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÇä¾å¡ÄºÇ¹âÍî»¥³Û¤Ï4²¯2000Ëü±ß¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ðÆ£ÅÄ¿¸»á¤¬Íî»¥
¡¡¥ª¥ó¥Ç¥£¥Ê¥É¥Ð¥¤¤Î2025¤Ï¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥ª¥ó¥Ç¥£¥Ê¥É¥Ð¥¤¡¢ÊìÉãE Dubai¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¡¢Êì¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎG1ÇÏ¡£¹ØÇã¼Ô¤ÏÆ£ÅÄ¿¸»á¡£