ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Á°ÆüÎý½¬¤Ç¼þ°Ï¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¡¡Â¾µåÃÄÁª¼ê¤È¸òÎ®¡Ö¿·¤·¤¤È¯¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×»³ËÜÍ³¿¤ÏÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¦
¡¡¡ÖÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡Á°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÌ¾Ð¡£½é½Ð¾ì¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤âÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£